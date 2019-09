Overtime-Niederlage für die Bulldogs

Der Dornbirner EC musste sich auswärts bei Fehervar trotz 0:2-Führung nach Verlängerung mit 3:2 geschlagen geben.

Im zweiten Abschnitt dauerte es dann nur vier Minuten, bis die Bulldogs auf 0:2 stellten. Häußle fälschte einen Schwinger-Schuss unhaltbar ab. In der restlichen Spielzeit des 2. Drittels war es aber wieder Fehervar, das viel Druck ausübte, jedoch ein ums andere Mal an Torhüter Rinne verzweifelte. So ging es mit dem 0:2 in die letzte Pause.

Fehervar kämpft sich zurück

Im dritten Abschnitt schien es in der gleichen Tonart weiterzugehen, da Fehervar in den ersten 10 Minuten keinen Treffer erzielen konnte. In der 51. Minute war der Bann dann aber doch gebrochen. Innerhalb von rund drei Minuten kamen die Hausherren durch Sarauer und Caruso zum Ausgleich. Nach 60 Minuten ging es somit beim Spielstand von 2:2 in die Overtime. In dieser dauerte es nur zwei Minuten, bis Yogan den entscheidenden Treffer zum 3:2 für Fehervar erzielte. Die Bulldogs mussten sich somit trotz 0:2-Führung am Ende mit einem Extrapunkt begnügen. Morgen geht es bei den Vienna Capitals weiter.