"Operation Fox", der Faktor Mensch und die Arm-Reich-Schere

Der Bundespolizeidirektor Michael Takàcs, der Verhaltensökonom Prof. Dr. Matthias Sutter und Alp Sanlialp von der jungen Generation SPÖ Vorarlberg sind am Montag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Nach knapp 35 Jahren im Polizeidienst wurde Michael Takàcs im Juni 2022 zum neuen Direktor der Bundespolizei ernannt. Das Innenministerium (BMI), allen voran ÖVP-Minister Gerhard Karner beteuerte damals, dies geschehe im Zuge einer internen Umstrukturierung, um für den "Kampf gegen Schlepperei und illegale Migration, jede Form von Extremismus und Cyberkriminalität" gerüstet zu sein. Die Opposition sah die Bestellung Takàcs, er würde der Volkspartei nahestehen, kritisch. Am Montag ist der zweithöchste Polizeibeamte Österreichs zu Gast bei "Vorarlberg LIVE" und erörtert im Gespräch mit VOL.AT-Chefreporter Pascal Pletsch neben der Polizeidienstreform, auch die Flüchtlings- und Asylpolitik bis hin zum kontrovers diskutierten Umgang mit den Klima-Klebern und was es mit der "Operation Fox" im ungarischen Grenzgebiert auf sich hat.

Der Harder Verhaltensökonom ist bereits seit 2017 Direktor am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern im deutschen Bonn und gilt auch deshalb als einer der einflussreichsten Ökonomen im deutschsprachigen Raum. Hinzu kommen seine Lehraufträge in den Universitäten von Köln und Innsbruck. Zudem wird der 54-Jährige Vorarlberger als Favorit für den IHS-Chefposten gehandelt, das Auswahlverfahren für die neue Führung des Instituts für Höhere Studien läuft aktuell. Mit im Gepäck bei seinem Heimatbesuch hat Sutter seine 50 verhaltensökonomische Erkenntnisse, die er in seinem aktuellen Buch präsentiert. Erschienen im Carl Hanser Verlag trägt es den Titel "Der menschliche Faktor oder worauf es im Berufsleben ankommt".