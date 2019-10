Oktoberfest-Stimmung im Heimspiel gegen Wimmis

Wenn die Dornbirner am Samstag zu Hause gegen den RHC Wimmis antreten, geht es nicht nur auf dem Platz heiß her.

Auch das Rundherum kann sich sehen lassen, denn die Messestädter laden zum Oktoberfest in die Stadthalle.

Anfang September gab es bereits ein erstes Aufeinandertreffen beim Branduhren-Cup, welches Brunner & Co knapp mit 4:3 für sich entschieden. Wimmis baut auf junge, talentierte Spieler und hat den Kader der letzten Saison nicht verändert. Der Derby-Ligaauftakt gegen Uttigen gab den Schweizern schon den ersten Dämpfer, am Samstag wollen ihnen die Dornbirner den Zweiten verpassen. Die Hausherren sind im Tritt, wollen dort weitermachen wo sie zuletzt aufgehört haben und mit einem Heimsieg in der Stadthalle ungeschlagen bleiben.