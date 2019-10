ÖVP in Sonntag mit Plus weiter auf Platz eins

Sonntag bleibt in der Hand der ÖVP. Das Ergebnis von 77,63 Prozent bedeutet einen Zuwachs um 1,4 Prozentpunkte. Mit einem deutlichen Abstand von 69,66 Prozentpunkten liegen dahinter die Grünen, die auf 7,97 Prozent kamen (plus 3,26 Prozentpunkte). 5,14 Prozent der Wähler überzeugten die NEOS. Damit verbesserten sich die Pinken um 2,23 Prozentpunkte.

Nummer vier in Sonntag ist die FPÖ, die somit vom zweiten Platz abstürzte. Das Minus von 5,98 Prozentpunkten markiert einen starken Rückgang auf 4,11 Prozent für die Freiheitlichen. Die SPÖ blieb so gut wie gleich, die Sozialdemokraten erlangten 1,03 Prozent. Die übrigen kandidierenden Listen erzielten insgesamt 4,12 Prozent. In Sonntag waren 494 Personen wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung war mit 78,95 Prozent sehr hoch, von den 390 abgegebenen Stimmen waren 389 gültig.