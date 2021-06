Öl in einer Pfanne löste Brand in Hohenems aus

Am Samstag gegen 15 Uhr kam es in Hohenems zu einem Küchenbrand. Die Bewohner konnten den Brand vollständig löschen.

Eine Bewohnerin in einem Mehrparteienwohnhaus hatte eine Pfanne mit heißem Öl und tiefgefrorenen Pommes auf dem Herd aufgesetzt. Nachdem sie einige Zeit später in die Küche zurückkam, bemerkte sie, dass das Öl in der Pfanne, sowie das darüber befindliche Kücheninventar bereits Feuer gefangen hatten. Sie versuchte vergeblich den Brand mit Wasser zu löschen.