Oberschorbach-Mitglieder werden mit Überraschungen bei Laune gehalten

Trotz Pandemie ist es auch bei der Fasnatzunft Oberschorbach nicht ganz still.

Dornbirn. Der Faschingssamstag gehört für die Fasnatzunft Oberschorbach zu den ganz großen Höhepunkten jedes Jahr. Seit vielen Jahren lockt der Ball der Oberschorbächler am Hochfaschingswochenende zahlreiche Mäschgerle nach Dornbirn und ist bekannt für seine kreativen Showeinlagen, Dekorationen und originellen Mottos. Im vergangenen Jahr zog der legendäre Ball erstmalig in die Dornbirner „wirtschaft“ um und fand auch in der neuen Austragungsstätte großen Anklang. „Unser Hausball im vergangenen Jahr war für viele die letzte große Party. Kurz darauf kam Corona und bescherte uns eine Zeit, die wir so schnell nicht vergessen werden. All unsere Veranstaltungen – von der Ping Pong Raser WM, dem Faschingsauftakt bis zur JHV – fielen der Pandemie zum Opfer“, blickt Oberschorbach-Präsident Jürgen Alber zurück. Wie die meisten anderen Vereine im Ländle, lassen sich aber auch die Oberschorbächler nicht unterkriegen und haben sich für die zahlreichen Mitglieder Alternativen einfallen lassen, um diese bei Laune zu halten.