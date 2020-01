Nur ein Sieg bringt der VEU Feldkirch ein Play-off Ticket

Im letzten Heimspiel des Grunddurchgang zählt für die VEU gegen Jesenice nur ein voller Erfolg

Mi, 29.01.2020, 20:00 Uhr: VEU Feldkirch – HDD SIJ Acroni Jesenice

Referees: MOSCHEN, RUETZ, Bedana, Rinker

Zu einem Duell zweier Top-Sechs-Mannschaften kommt es am Mittwoch in Feldkirch. Der Tabellenfünfte VEU Feldkirch trifft auf den Tabellensechsten HDD SIJ Acroni Jesenice. Beide Teams benötigen allerdings Siege, um nicht von folgenden Mannschaften überholt zu werden. Mit acht Siegen am Stück ist Jesenice aktuell neben Ljubljana das formstärkste Team der Liga. Feldkirch gewann drei der letzten fünf Spiele. Beim ersten Duell in dieser Saison hatten die Vorarlberger bei der 0:4-Auswärtsniederlage in Jesenice keine Chance. Insgesamt trafen beide Teams in der AHL neun Mal aufeinander. Fünf Spiele davon gewannen die Gäste aus Slowenien.