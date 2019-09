Einige Wahlllokale schließen schon am Vormittag

NR-Wahl: Die Öffnungszeiten der Wahllokale in Vorarlberg

Wer am Sonntag seine Stimme im Wahllokal abgeben will, muss eventuell früh aufstehen - VOL.AT hat die Öffnungszeiten aller Wahllokale in Vorarlberg zusammengefasst.

Die Öffnungszeiten der Wahllokale in Vorarlberg fallen auch in diesem Jahr sehr unterschiedlich aus. Während das Wahllokal in Warth bereits um 10 Uhr seine Pforten wieder schließt, haben die Bregenzer bis 13 Uhr Zeit.

Identitätsnachweis

Wichtig: Auch bei der Nationalratswahl muss die Wahlbehörde die Identität der Wähler prüfen. Deshalb muss unbedingt ein Dokument zum Nachweis der Identität mitgebracht werden - gültig sind Personalausweis, Pass, Führerschein oder ein anderer amtlicher Lichtbildausweis. Die "Amtliche Wahlinformation" kann dafür nicht herangezogen werden.

