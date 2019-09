NR-Wahl 2019: So wählt Vorarlberg

Am Sonntag, 29. September 2019, wählt Österreich einen neuen Nationalrat. VOL.AT berichtet den ganzen Tag live.

Nach nur zwei Jahren wählt Österreich erneut den Nationalrat. VOL.AT berichtet ab 9 Uhr live, was sich am Sonntag in Österreich und Vorarlberg tut - mit Bildern der Stimmabgabe der Ländle-Politiker, Videos und aktuellen Entwicklungen.