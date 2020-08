New Orleans Tage in Hohenems

New Orleans ist aufgrund seiner Bedeutung in der Musikgeschichte legendär. Nicht nur der Jazz, sondern auch Funk und Rhythm’n’Blues sind in dieser Metropole des Südens entstanden, wo sich afrikanische, europäische und karibische Musikattraktionen zu einem unnachahmlichen Stilmix vereinten.

Programmübersicht:

Samstag, 22. August 2020, Innenstadt Hohenems

Am Vormittag wird die „STB DIXIE TRAIN MARCHING BAND“ mit Markus Linder an der Spitze in der Innenstadt die Besucher auf den Abend einstimmen. Bei den Abend-Events ab 17 Uhr wird dann das „New Orleans“-Flair nach Hohenems gebracht. In den verschiedenen Emser Lokalen (Gasthaus Adler, Vorkoster, Palastgastronomie und Landgasthof Hirschen) spielen ab 17 Uhr unterschiedliche Musikformationen aus dem Ländle.

Sonntag, 23. August 2020: Gospelmesse & Brunch im Innenhof des Palastes

Von 9.30 bis 10.30 Uhr findet in der Pfarrkirche St. Karl eine Gospelmesse mit dem Gospelchor „SingRing Lustenau“ statt. Parallel dazu geht im Innenhof des Palastes Hohenems von 9.30 bis 13 Uhr der „New-Orleans-meets-Austria-Brunch“ über die Bühne. Dort erwartet Sie eine Liveübertragung der nebenan stattfindenden Gospelmesse – ein kulinarischer Mix aus beliebten Frühstücksklassikern und verschiedenen Spezialitäten der berühmten kreolischen Küche und anschließende Livemusik von „Martina Breznik & Chilimangaros“ – Jazz & Gospel.

Wichtig!

Aufgrund der Maßnahmen zum Schutz vor COVID-19 können sowohl die Gospelmesse als auch der Sonntagsbrunch nur mit einer Sitzplatzreservierung besucht werden. Karten für beide Events erhalten Sie direkt beim Stadtmarketing Hohenems, Tel. 05576/42780 oder E-Mail tourismus@hohenems.at! Für eine Schlechtwettervariante ist gesorgt.