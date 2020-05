Neustart für Golfspielerin Chantal Düringer in Louisiana

Die 20-jährige Bregenzerin unternimmt in Amerika unter hochprofessionellen Bedingungen einen zweiten Anlauf

Die Bregenzerin Chantal Düringer (20) zieht nach eineinhalb Jahren in der New Mexiko State University in La Cruces, einer Stadt nördlich von El Paso, einen Schlussstrich. „Die Infrastruktur und das Studium war perfekt, aber mit meinem Golf spielen und dem Umfeld war ich nicht zufrieden. Ich war eher unglücklich. Um meine Ziele in allen Bereichen zu errreichen, müssen alle Faktoren stimmig sein und das waren sie nicht“, sagt Chantal Düringer. Um einen Wechsel in ein anderes Internat vollziehen zu können, wurde sie von der Uni New Mexiko State freigegeben werden und wurde auf eine weltweite Transferliste gesetzt. Es ist eine ganz neue Erfahrung, ein Schritt ins Ungewisse. Es stellte sich aber bald heraus, dass die Bedenken unbegründet sind. Zwölf Stunden nachdem sie auf der Transferliste stand, erhielt die erst 20-Jährige schon die ersten Angebote. Von Hawaii bis zu Nebraska flatterten neue Perspektiven und Angebote ins Haus. „Hawaii wäre cool gewesen, aber die Anreise und die Reise zu den Turnieren ist immer eine ganz lange Flugreise und somit doch nicht immer förderlich bei den internationalen Topevents.“ In Absprache mit dem österreichischen Nationalteam Coach Daniel Lamprecht und der Mentaltrainerin Fabienne In-Albon (ehemalige Schweizer Golf-Olympiastarterin 2016) und Fitnesscoach Max Cavada hat sich Chantal Düringer für die Universität Louisiana Monroe, eine kleine Uni mit etwa 9000 Studenten entschieden. Ab August wird Düringer für das Sportteam der „warhawks“ in der Sun Belt Conference spielen. Es gibt dort neue Apartments am Campus für die Athleten, die Universität hat viel in neue Räumlichkeiten und Anlagen investiert, um in Zukunft auch im Golf-Damen-Team vorne dabei zu sein. Eine Flutlichtanlage, einen Shortgame Übungsbereich am Campus und einen Chiropraktiker, der mit dem Physiotherapeuten Florian Gall von Düringer schon via Skype eng zusammenarbeitet. „Es ist ein perfektes Gesamtkonzept, dass mich erwartet“. Vermutlich Anfang August wird Chantal Düringer nach New Mexico fliegen um den Umzug nach Louisiana vorzunehmen. Mit ihrem PKW nimmt Düringer eine 16stündige Fahrt auf sich um wieder Neu durchstarten zu können, so ist der Plan, wenn Covid19 es zulässt. Bis das neue Unternehmen beginnt, wird Düringer beim Münchner Golfclub, ihrem Heimatclub Bludenz/Braz oder in Rankweil mehrere Trainingseinheiten auf hohem Niveau absolvieren. Einige Clubturniere in Vorarlberg und nationale Turniere stehen auf dem Programm. Als Vorbereitung gilt das für die University Louisiana Monroe.