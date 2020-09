Neuntes Spiel, neunter Sieg

Der SC Admira Dornbirn ist derzeit in der Vorarlbergliga das Maß aller Dinge.

Lustenau/Dornbirn. Vorarlbergliga-Leader Admira Dornbirn ist weiterhin in toller Form und ließ auch beim FC Lustenau nichts anbrennen. Mit einem klaren 3:0 Sieg setzten sich die Dornbirner durch und siegen damit bereits zum neunten Mal in Folge. Das ungeschlagene Team von Herwig Klocker führt damit in der Vorarlbergliga mit 27 Punkten vor dem FC Egg, die nach 10 Spielen mit 23 Punkten den zweiten Tabellenrang belegen und dem FC Bizau, die bisher 19 Punkte einfahren konnten.