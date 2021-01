Neues Jahr bringt 30 getunte PS-Boliden für die Polizei

Im neuen Jahr 2021 rüstet das Innenministerium weiter auf. Um gegen die "Roadrunner-Szene" vorzugehen, soll die Polizei 30 getunte Autos bekommen.

Neben neuen Drohnen für den Grenzschutz und einer Personaloffensive sollen insgesamt 30 getunte Fahrzeuge angeschafft werden. Man wolle so gegen die - in den vergangenen Jahren massiv gestiegenen - "Raser-Szene" vorgehen. Rasern soll so bei illegalen Straßenrennen die Stirn geboten werden. Ob auch die Vorarlberger Polizei ein solches Auto bekommen wird, sei aber noch unklar, wie uns auf VOL.AT-Anfrage mitgeteilt wurde.