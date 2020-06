Neues Bodenseeschiff in Fußach eingewässert

Es kommt nur etwa alle zehn Jahre vor, dass ein neues Bodenseeschiff eingewässert- und auf den See entlassen wird. Freitag um 5 Uhr früh war es in der Schiffswerft von Fußach soweit. Eine neue Fähre für die Verbindung Konstanz-Meersburg wurde auf den See geschleppt.

Das 85 Meter lange Schiff trat am Freitag seine Reise nach Deutschland an. Es ist nun eines der größten Schiffe auf dem Bodensee.

Die Stahlbaufirma Thaler verschweißte die Blechkonstruktion, die aus 36.000 Einzelteilen besteht. "Angefangen haben wir letztes Jahr im Oktober. Bis jetzt, bis letzte Woche haben wir einige tausend Stunden mit Wochenendarbeiten und auch in der Nacht teilweise gearbeitet", erzählt Schiffskonstrukteur Oliver Thaler gegenüber ORF Vorarlberg.