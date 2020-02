Neuer Sponsor für FC Mohren Dornbirn

Vor dem ersten Heimspiel des Jahres 2020 wurde im Rahmen einer Pressekonferenz mit Sasu einem Geschäft in der Dornbirner Innenstadt ein neuer Sponsor für den Traditionsverein präsentiert.

Sasu in der Schulgasse 20 in der Dornbirner Innenstadt ist eine Marke von der Firma Hepro. Schon im Vorjahr durfte Sasu im Rahmen der Weltgymnaestrada in Dornbirn mit Artikel für Merchandising besonders Fanartikel verfolgen und präsentieren. SASU hat neue Fanartikel für FC Mohren Dornbirn entworfen und in die Tat umgesetzt. Die neuen Fanartikel wie Dress, Kappe, Schal oder Feuerzeug können im Fanshop-Stand im Haupteingang gegen Wacker Innsbruck am Sonntag, 1. März, 10.30 Uhr, käuflich erworben werden. „So einen aufstrebenden Dornbirner Verein zu unterstützen ist für uns selbstverständlich. Stammkundschaften kamen seit der ersten Stunde von Mitgliedern des FC Dornbirn. Da war es klar, FC Dornbirn zu helfen“, sagt Sabine Inama für die Firma Sasu in Dornbirn.