Neuer Partner für die VEU Feldkirch

Der Eishockey Traditionsklub aus der Montfortstadt zog einen neuen großartigen Unterstützer an Land

Das Casino Schaanwald hat sich in der Grenzregion auf Anhieb einen Namen gemacht. Gut drei Jahre nach der Eröffnung im Herbst 2017 stellen die Gäste aus Vorarlberg mittlerweile das größte Gäste-Segment in Schaanwald dar. Dazu Casino-Direktor Thomas Pirron: „Wir freuen uns sehr, mit dem European Hockey League-Gewinner und neunfachen österreichischen Meister eine tolle Partnerschaft abgeschlossen zu haben und den auch in Liechtenstein sehr beliebten Traditionsverein unterstützen zu dürfen.“