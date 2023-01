Neuer Filialleiter in der Sparkasse Nenzing

Seit Jänner ist Gerald Kaspar Filialleiter der Sparkasse in Nenzing. Mit dieser Besetzung bietet die Sparkasse Bludenz einem weiteren jungen Mitarbeiter die Möglichkeit, Führungsverantwortung zu übernehmen.

Nach Abschluss der Handelsschule absolvierte Kaspar eine breite Ausbildung im Versicherungsbereich. Anschließend wechselte er in die Bankbranche und war über sechs Jahre als Kundenberater tätig. Während dieser Zeit durchlief der neue Filialleiter eine breite Bankausbildung.

In seiner Freizeit ist der 31-jährige gebürtige Bürser am liebsten in der freien Natur. Wandern, Klettern, Tennis und Schitouren zählen zu seinen Hobbies.