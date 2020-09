Neuer Bücherschrank in der Sturnengasse

Bludenz. Nachdem der alte Bücherschrank in der Mühlgasse aufgrund der Innenstadtsanierung abmontiert werden musste, können sich Bücherliebhaber seit heute beim Sprungbrettlädele in der Sturnengasse wieder Lesestoff sichern.

Ergänzend zu jenen im Rathaus und auf der Gesundheitsmeile beim Krankenhaus lädt seit heute auch der Standort in der Sturnengasse zum Bücheraustausch ein. Dabei hat jeder die Möglichkeit, Bücher kostenlos zu entnehmen und den Schrank mit neuem Lesestoff zu befüllen. „Ich bin sehr stolz darauf, wie gut unsere Bücherschränke von den Bludenzerinnen und Bludenzern angenommen werden“, freut sich Bürgermeister Mandi Katzenmayer. „Auch die Arbeit aller Beteiligten schätze ich sehr. Bludenz geht einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung einer nachhaltigen Lebensweise. Was der eine nicht mehr braucht, macht den anderen glücklich – was wünscht man sich mehr!“