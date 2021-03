Neue Kleider für Feuerwehrnachwuchs

Vergangene Woche konnten der Altacher Feuerwehrjugend neue Uniformen und Stiefel übergeben werden.

Altach . Vor mittlerweile rund 28 Jahren wurde in Altach eine Feuerwehrjugendgruppe gegründet um den Aktivstand der Einsatzmannschaft auch für die Zukunft zu sichern. 12 Jugendliche werden aktuell von erfahrenen Wehrkameraden betreut und erlernen das Handwerk eines Feuerwehrmitgliedes. Kürzlich konnte nun ein großes Vorhaben der Altacher Feuerwehr in die Realität umgesetzt werden und so wurde die Jugend, zusätzlich zur blauen Dienstuniform, von Kopf bis Fuß neu eingekleidet um auch für die technische Ausbildung am Gerät bestens ausgerüstet und geschützt zu sein.

Neben der farblichen Anpassung der Uniformen stand dabei vor allem auch der Sicherheitsaspekt und der Tragekomfort im Vordergrund. Die in Sandfarben gehaltenen Uniformen teilen sich in eine Hose, Bluse und Überjacke, womit die Jugendlichen nun auch zu den verschiedensten Jahreszeiten bestens eingekleidet sind. Durch Reflektorstreifen und zusätzlichen Schonern an stärker belasteten Stellen bietet die Uniform weiters ein zusätzliches Maß an Sicherheit. Voller Stolz nahmen die Jugendlichen ihre neue Uniform in Empfang und freuen sich darauf, diese bei Ihren Übungen und hoffentlich bald weiteren Anlässen tragen zu dürfen. MIMA