Neue Geburtshilfe im KH Dornbirn offiziell eröffnet

Modernste Versorgung für Mutter und Kind: Am Donnerstag wurde der neue Entbindungsbereich am Krankenhaus der Stadt Dornbirn eröffnet.

Eröffnung mit Landesrätin Rüscher

Erweiterung und Modernisierung

Jährlich gibt es im städtischen Krankenhaus rund 1.300 Geburten. 2022 investierte die Stadt daher in die Modernisierung und Erweiterung des Geburtsbereichs. Die vier Kreißsäle wurden modernisiert und um einen weiteren Kreißsaal sowie Behandlungsräume erweitert. Zudem ging im neuen Operationsbereich der sechste Operationstisch in Betrieb. Ein siebter Saal wird für Notkaiserschnitte freigehalten. Für die Patienten bringt diese Effizienzsteigerung eine Verkürzung der Wartezeit auf Operationen.

Team mit viel Herzblut dabei

Der Entbindungsbereich sei "sehr schön, atmosphärisch gestaltet", meint Bürgermeisterin Andrea Kaufmann gegenüber VOL.AT. "Ich bin wirklich glücklich, dass wir heute das offiziell gemeinsam eröffnen dürfen." Die Geburten in Dornbirn könnten weiter ansteigen, bis zu 2.000 Kinder könnten in der neuen Geburtshilfe jährlich zu Welt kommen. "Es kommt neues Leben auf die Welt in dieser Geburtenstation, in diesen Kreißsälen", so Kaufmann.