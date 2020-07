Neue Bäume für den Sportplatz

Sterbende und beschädigte Bäume wurden zur Gefahr für Verkehr und Passanten.

GISINGEN Am Ballspielplatz Rüttenenstraße (neben dem Abfallsammelplatz) wurde während dem Corona-Lockdown fleißig gearbeitet. Die alten Bäume mit Großteil brüchigen Ästen wurden von den Stürmen in den letzten Jahren stark zugerichtet. „Sie sind zu einer Gefahr für Spaziergänger und Autofahrer geworden“, erklärt Ortsvorsteher Peter Stieger. Nachdem sie zudem vom Eschensterben betroffen waren, reagierte die Stadt Feldkirch und ersetzte die den Baumbestand. Zehn neue Bäume rund um den Sportplatz und weitere drei am öffentlichen Parkplatz dahinter. Zusätzlich wurden dazwischen Büsche gepflanzt. ETU