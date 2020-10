Neue Altstoffsammelinsel in Lustenau

Beim Hofer-Markt in der Forststraße ging vergangene Woche eine neue Unterflur-Sammelstation in Betrieb.

Mit der Wiedereröffnung des Hofer-Marktes in der Forststraße in der vergangenen Woche steht der Lustenauer Bevölkerung die vierte Unterflur-Sammelstation in der Gemeinde zur Verfügung. Die neue Altstoffsammelinsel hat dabei eine Fläche von rund 24 Quadratmetern und bietet Platz für 30 Kubikmeter Volumen für die Abgabe von Glas- und Metallverpackungen. Eine herkömmliche Sammelinsel würde um viermal soviel Platz benötigen und mit der Installation der neuen Sammelstelle bietet das neue System eine weitere praktische Möglichkeit, beim Einkauf auch gleichzeitig die Entsorgung zu erledigen, ohne zusätzlichen Verkehr zu erzeugen. Die neue Sammelstelle wurde von der Gemeinde Lustenau in Kooperation mit der Firma Hofer realisiert, die den Einbau finanziert hat und die Grundstücksfläche zur Verfügung stellt.