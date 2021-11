Neuburg wieder ausgeforstet

Wie in jedem Jahr wurde die Burgruine Neuburg von unnötigem Bewuchs befreit.

So haben auch in diesem Jahr wiederum freiwillige Helfer, die Mauern an der Burg vom Bewuchs entfernt und rund um die Burg Sträucher geschnitten. „Wir haben dazu in diesem Jahr einen Aktionstag für die Ausforstung gemacht und es waren 17 Freiwillige dabei. Dabei konnten wir Gestrüpp und sehr viel Dornen bei und um die Hauptburg ausforsten“, erklärt Sanierungsinitiator Reinhard Sonderegger. Dazu werden in den kommenden Wochen die Mitarbeiter des Gemeinde Bauhofes weitere Bereiche ausforsten, damit weiterhin eine gute Sicht auf die Ruine gewährleistet bleibt. „Wir Freiwilligen werden, sobald es das Wetter zulässt, noch Efeu von einigen restaurierten Mauern entfernen, damit der Mörtel nicht geschädigt wird“, so Sonderegger über die weiteren Arbeiten.