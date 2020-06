Neuauflage der Lastenräder: Cargobikes sind auch in Vorarlberg voll im Trend

Zeitgemäße Lastenfahrräder liegen derzeit im Trend. Was die Cargoräder ausmacht und wozu man sie einsetzen kann, erklärt Eric Poscher-Mika im VOL.AT-Interview.

Cargobikes liegen derzeit voll im Trend. Auch auf Vorarlbergs Straßen sieht man sie häufiger. "Unter Cargobikes versteht man einfach Räder, mit denen man mehr transportieren kann - seien das jetzt zwei Kinder oder ein paar Getränkekisten oder noch mehr für Auslieferungen", erklärt Eric Poscher-Mika, Betreiber von "Vorradeln - Raum für Fahrradkultur" in Dornbirn und Mit-Autor des Buches "Car go Bike Boom!". Es gibt die neuen Lastenräder mit zwei oder mehr Rädern und in unterschiedlichsten Bauarten. Die meisten Modelle sind mittlerweile am neuesten Stand der Technik: E-Cargobikes.

Privat und beruflich: Auch Eva Hammerer, LAbg. Die Grünen, ist viel mit ihrem Cargobike unterwegs

Eva Hammerer ist viel mit dem Cargobike unterwegs © Privat

Unterschiedlichste Ausführungen

"Die Räder boomen in den Großstädten Europas schon in den letzten Jahren", informiert Poscher-Mika. In den letzten ein zwei Jahren sei der Trend auch in Vorarlberg angekommen. Die Räder verkaufen sich in alle Regionen Vorarlbergs und werden auch immer stärker von Unternehmen nachgefragt. "Es gibt für jeden Verwendungszweck angepasste Räder", sagt der Cargobike-Fachmann im VOL.AT-Gespräch. So gibt es neben Cargobikes mit Halterungen für Kindertrageschalen und kompakten Rädern auch gewerblich nutzbare, die mit Kühlboxen ausgestattet sind. Mit speziellen Modelle kann man sogar eine Europalette transportieren.

Testfahrten und Cargobike-Sharing

Wer will, kann bei Eric Poscher-Mika gerne ein Cargobike zum Testen ausleihen - beispielsweise übers Wochenende. In naher Zukunft soll es in Dornbirn zudem mit "Fairvelo" ein Cargobike-Sharing geben, wie er gegenüber VOL.AT verrät. Dieses soll noch 2020 starten und die neuartigen Lastenräder per App buchbar machen.