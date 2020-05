Netflix-Doku über Jeffrey Epstein

Trailer zur Skandal-Doku auf Netflix: "Jeffrey Epstein: Stinkreich".

Eine heute junge Frau schildert: "Ich weiß noch, dass ich sagte, dass ich 15 bin. Dabei war ich in Wahrheit 14. Er fand es nicht schlimm." Epstein wollte, dass das junge Mädchen sein Brust mit Lotion einreibt und dann seine Brustwarzen so fest wie möglich zudrücken solle. "Ich erinnere mich, wie ich da stand und dachte: Was ist hier los?' Ich war 14. Und Jungfrau.'“

Nichts für Minderjährige

„Diese Serie enthält Darstellungen von sexuellem Missbrauch, unter anderem an Minderjährigen, die verstörend sein können." So warnt der Streamingdienst Netflix die Zuschauer vor Beginn der Serie, die seit Mittwoch online ist. In der Netflix-Doku "Jeffrey Epstein: Stinkreich" erinnern sich die Missbrauchsopfer an ihr Martyrium.