Nach Sieg in Salzburg: EHC Lustenau nun Zehnter

Der EHC Lustenau gewinnt 4:2 gegen die Red Bull Hockey Juniors

Die Lustenauer brauchten ein paar Minuten, um nach der Anreise in die Partie zu finden, fanden dann aber immer besser in die Partie. Jedoch waren es die Bullen die als erste anschreiben konnten. In der 14. Konnte Maier einnetzen. Die Sticker bauten immer mehr Druck auf und Mattias Adam erzielten knapp zwei Minuten vor Drittelende den Ausgleich.