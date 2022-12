Nach fast 20 Jahren Pause kommt wieder frischer Wind ins Montafoner bzw. Oberländer Nachtleben

Am Samstag, den 17. Dezember 2022 öffnet der legendäre Musik- und Tanzclub Löwengrube im Löwen Hotel Montafon in Schruns erneut offiziell seine Türen. Schnapp dir jetzt mit etwas Glück 2 von insgesamt 40 verlosten Tickets für das große Pre-Opening am 16. Dezember!

Schon in den 80ern und 90ern rockten im einstigen Tanzlokal Größen wie Nena, Falco oder Udo Jürgens das Publikum. Bereits zwischen 1974 und 2003 war die Location weit über die Grenzen des Landes bekannt. Viele Einheimische sowie Urlauberinnen und Urlauber schwärmen noch heute von den rauschenden Tanznächten in der Löwengrube. Am Freitag, 16. Dezember 2022 öffnet der Club wieder – aber nur für geladene Gäste. Die Eröffnungsparty mit erstklassiger Live-Music von Electric Beat Club feat. Rachelle und feinstem Fingerfood und Getränken zeigt alle Möglichkeiten der Löwengrube

