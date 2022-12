Comeback für Löwengrube – ein Blick hinter die Kulissen

Beim besagten Tanzlokal handelt es sich um die Löwengrube, im Souterrain des exklusiven Löwen-Hotels. Und genau jenes Kult-Lokal feiert ab dem Wochenende sein Comeback, selbstverständlich in komplett neuem Gewand.

Markus Mangard begrüßt ab 17. Dezember seine Gäste in der Löwengrube.

Markus Mangard begrüßt ab 17. Dezember seine Gäste in der Löwengrube. ©Schilcher

VOL.AT durfte einen exklusiven Blick in den fabrikneuen Prachtclub im Herzen des Montafons werfen und sprach mit Clubmanager Markus Mangard im Video-Interview über die Ausrichtung der neuen Lokalität.

Löwengrube: "Legendäre Clubkultur wiederaufleben lassen"

"Ich freue mich bereits darauf, in der Tradition der Löwengrube die Clubkultur in Schruns und dem ganzen Montafon wiederaufleben zu lassen", zeigt sich der 40-jährige ehemalige Betreiber des Après-Ski-Lokals Ausrutscher in Gaschurn motiviert.