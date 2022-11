Nach Autobrand schwerer Unfall auf Gegenfahrbahn

©Hohenems am 23.11.2022 VU Verkehrsunfall Br. Brand auf der A 14 Rheintalautobahn, anschliessend Verkehrsunfall, Auffahrunfall auf der Gegenfahrbahn, 3 PKW beteiligt, mit Verletzung. Auf der Rheintalautobahn A14 hat am Mittwochvormittag ein Fahrzeug auf Hšhe Raststation Hohenems gebrannt. Die Autobahn war deswegen in Fahrtrichtung Innsbruck zwischen Hohenems und Altach fŸr kurze Zeit gesperrt. Online seit heute, 9.28 Uhr. Aufgrund der AufrŠumarbeiten ist derzeit nur die †berholspur frei. Es gibt Stau und eine halbe Stunde Zeitverlust. Auf der Gegenfahrbahn passierte zur selben Zeit ein schwerer Verkehrsunfall. Richtung Deutschland krachten bei Hohenems drei Fahrzeuge ineinander. Nach ersten Informationen der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle wurden drei Personen verletzt. Die genaue Unfallursache ist noch unklar.