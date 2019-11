Musikverein spielt zum Herbstkonzert auf

In den Reichshofsaal hatte vergangenen Samstagabend der MV-Lustenau zum Konzert geladen.

Dirigiert von David Lanza, liefen die Musikanten zu Höchstleistungen auf. So wurde „A little mystery music“ von David R. Holsinger zu Gehör gebracht. Auch dem Dänen Launy Groendahl erwies man die Ehre mit dem Konzert für Posaune und Orchester. Nach einer kurzen Pause ging es weiter im Programm mit der Overture for a musical comedy von James Barnes Chance und Suite on greek love songs (Henk van Lijnschooten). Mit dem Arrangement von Warren Baker „New York 1927“ brachte der Musikverein zum Konzertfinale einen Hauch des New Yorks der 20iger Jahre in den Reichshofsaal und entließ damit sein Publikum in eine beschwingte Nacht.