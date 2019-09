Musikalische Matinee auf der Wiese

Dritte Auflage der Musikladen Sommerwiese

Götzis. Klein aber fein und versehen mit höchster musikalischer Qualität, so lässt sich wohl die Sommerwiese des Götzner Musikladens beschreiben. Bereits zum dritten Mal veranstaltet entwickelt sich hier schon eine kleine Tradition, bzw. zumindest ein Fixpunkt im Götzner Kulturkalender. Direkt hinter dem Geschäft bzw. der Kulturbühne AmBach, spielten dieses Jahr Junipa Gold zur sonntäglichen Matinee auf. Die Band bestehend aus Mia Berchtold (Gesang, Gitarre), Sascha Dimovski (Gitarre), Pascal Thaler (Bass) sowie Fabio Böckle (Schlagzeug) überzeugten das Publikum sowohl mit rockigen Tönen, als auch mit der etwas ruhigeren rhythmischen Alternativen. Neben eigenen Kompositionen wie „Devil“, oder „Let me go“, unterhielten die vier jungen Musiker auch mit verschiedenen Coverversionen bekannter Songs. Die Stimmungsfunke der gut aufgelegten Musiker sprang auch so gleich auf das Publikum über. Das Musikladen Team rund um Andrea Kick sorgte für das kulinarische Wohl der Gäste, verführerisch duftende, selbstgemachte Pizza wurden ergänzt durch sommerlich erfrischende Cocktails und süße Kuchen Variationen. Bei freiem Eintritt waren auch zahlreiche Familien mit Kindern zugegen. Diese interessierten sich neben der Musik vor allem für das Kinderschminken und das Kasperletheater von Christian „Oma Lilli“ Mair, welches vor allem die Allerjüngsten in ihren Bann zog. Das Wetter hielt sich an die versprochene Prognose und rundete so einen chilligen Sonntag ab. CEG