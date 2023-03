Mord in Rebstein (CH): Erneuter Zeugenaufruf

Am Montag, den 13. Februar 2023 wurde in Rebstein ein 49-jähriger Schweizer tot aufgefunden. Die Schweizer Polizei interessiert sich nun insbesondere für zwei Personen mit einem Kickboard und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nahe der Grenze zu Vorarlberg im Schweizer Rebstein wurde an der Gräflibühlstraße am 13. Februar 2023 um 8.40 Uhr morgens ein Mann tot im Freien aufgefunden. Bei dem Opfer handelte es sich um einen 49-jährigen polizeibekannten Schweizer, der bereits zuvor in ein Strafverfahren verwickelt gewesen war. Die Kantonspolizei St. Gallen geht von einem Tötungsdelikt aus. Die Todesursache sei bekannt, man wolle allerdings nichts dazu sagen: "Das ist Täterwissen, das wollen wir dann bei einer Festnahme vom Täter hören", so Mediensprecher Hanspeter Krüsi auf Anfrage der VN im Februar.