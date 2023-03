Mordfall Janine G. – ein Jahr danach rechnet Anwalt Bertsch mit Anklagetermin

Mutmaßliche Täter festgenommen

Rechtsanwalt German Bertsch über die jüngsten Entwicklungen

Prozesstermin wohl um Ostern

Mag. Bertsch: "Umfangreiche

und komplexe Ermittlungen"

Angesichts der schweren Anschuldigungen, die im Raum stehen, sei die Dauer der Erhebungen keineswegs unüblich. "Neben den Zeugeneinvernahmen wurden zahlreiche Gutachten aus unterschiedlichsten Bereichen eingeholt, was in so einem Fall aber üblich ist. Auch die Datenauswertung von Social Media hat das Ganze in die Länge gezogen. Die umfangreichen und komplexen Ermittlungen sind nun aber nahezu abgeschlossen", informiert der Strafverteidiger.