Mopedlenkerin stürzt nach Bremsmanöver

Hard - Nach dem Sturz einer Mopedlenkerin in Hard sucht die Polizei nach Zeugen.

Am Mittwochnachmittag fuhr ein 16-jähriges Mädchen aus Gaißau auf der Landstraße in Hard auf Höhe der Erlachunterführung mit ihrem Moped in Richtung Ortsmitte. Vor dem Mädchen fuhr ein blauer Pkw mit einem Anhänger in die gleiche Richtung.