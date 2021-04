Modernisierungsschub für Götzner Floriani

Langfristiges Fahrzeugbeschaffungskonzept wird Schritt für Schritt umgesetzt.

Nicht nur zur Aufrechterhaltung, sondern zur stetigen Verbesserung der Sicherheit und den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden, wurde seitens der Götzner Wehr rund um Kommandant Rainer Büsel ein langfristig ausgelegtes Fahrzeugs – und Materialbeschaffungskonzept erarbeitet, um auch für die Marktgemeinde eine bessere Planbarkeit zu gewährleisten. Basierend auf dieses Konzept wurde bereits im Jahr 2020 der Kauf eines neuen Löschfahrzeugs mit zeitgemäßen Containerbeladesystem und entsprechend benötigter Bergeausrüstung um rund 525.000 Euro beschlossen – rund 45 Prozent übernimmt das Land Vorarlberg. Mittels einer Einmalförderung beteiligt sich auch die ASFINAG. Das neue Auto der Marke Mercedes Benz ersetzt seinen 38 Jahre alten Vorgänger, der nun ausgemustert wird. Parallel dazu kann man in Götzis nun auch einen Löschroboter zum Einsatz bringen, ein mitunter zeitmäßig ebenso entscheidender Vorteil wie auch in Sachen Schutz der eigenen Mannschaft gerade bei gefährlichen Einsätzen wie etwa in Tiefgaragen oder in Zusammenhang mit Chemikalien. Nun erfolgt in den kommenden Wochen die Einschulung des Einsatzpersonals am Fahrzeug und der weiteren Ausrüstung. Noch aufgeschoben ist vorerst eine feierliche Segnung, diese soll so bald wie möglich im würdigen Rahmen nachgeholt werden.