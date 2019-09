Mode, Musik, Lifestyle und Kulinarisches

Die Götzner Modenacht zeigte sich dieses Jahr einmal von der herbstlichen Seite. Bei Regen und kühlen Temperaturen hatten sich zahlreiche Modebegeisterte in die Kummenberggemeinde aufgemacht, um in dieser Nacht viele Überraschungen zu entdecken und mit Freunden einen entspannten Abend zu verbringen.

Götzis Die Geschäfte und Lokale am Garnmarkt und im Ortszentrum waren sehr gut besucht und Groß und Klein informierten sich über die neuesten Herbsttrends. Auch die Kunst kam in der Götzner Modenacht nicht zu kurz. Es galt bei „Cocoon – Sinne und Haare“ ein Fotoarrangement des ortsansässigen Künstlers René Dalpra zu bestaunen oder die Ausstellung der beiden Götzner Künstler Stefan Kresser und Peter Joschika zu besuchen. Neben vielen anderen hatten sich auch Bürgermeister Christian Loacker, Vizebürgermeister Clemens Ender, Labg. Werner Huber, Christian Vögel, Gabi Längle sowie Günther und Dagmar Hausenbichler aufgemacht, um die vielen Mottoparty’s in der größten Fußgängerzone des Landes zu erleben. Die Hauptstraße im Bereich vom Hotel am Garnmarkt bis zum Jonas Schlössle war dieses Jahr das erste Mal bis 22 Uhr für den Verkehr gesperrt. Organisator und WG Obmann Manfred Böhmwalder freute sich neben Emilio Bietti (epos) und Günter Ender auch Beate Puff (Gastgeberin Hotel am Garnmarkt) und Sparkasse Feldkirch Vorstand Anton Steinberger beim Modeevent anzutreffen. Zahlreiche Gäste aus Nah und Fern ließen sich das Open Air Konzert vor dem Flax mit der zehnköpfigen Band „The Spinning Wheels“ oder eine Fahrt mit dem Oldtimerbus nicht entgehen. VER