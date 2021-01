Mit vereinten Kräften gegen die Schneemassen

Bludenz. Die Schneeräum-Mannschaft der Stadt Bludenz hatte die vergangenen Tage viel zu tun, um die Straßen und Gehsteige vom Schnee zu befreien.

Die Schneemassen der vergangenen Woche verlangten von den Schneeräumern im ganzen Land einiges ab. In Bludenz waren rund 45 Personen mit schweren Geräten im Einsatz. Neben den stadteigenen Fuhrpark sorgten auch LKWs, Schneepflüge, Schneefräßen, Sohlenreißer und Traktoren der Firma Meier und des Brazer Bauhofs für geräumte Straßen und Wege. Alles in allem wurden rund 40 Gerätschaften benötigt, um den Massen an Schnee Herr zu werden. Neben dem Räumen der Straßen, galt es auch Schächte und Hydranten freizuschaufeln. Dafür sorgten die Mitarbeiter des städtischen Wasserwerks.