Mit Herz und Hirn zur Nummer eins

Ex-SPAR-Chef Gerhard Drexel sprach in "Vorarlberg LIVE" über sein neues Buch und einen spirituellen Management-Stil.

Gerhard Drexel stellt am Dienstagabend sein neues Buch "Auf den Spirit kommt es an – Mit Herz und Hirn zur Nummer 1" bei Russmedia in Schwarzach vor. Davor war er zu Gast in "Vorarlberg LIVE" und sprach mit Moderatorin Birgit Entner-Gerhold über die Eigenschaften eines spirituellen Managers.