Mit dem ESK-Freiwilligendienst neue Horizonte entdecken

Am Dienstag, 18. Februar 2020 findet im aha Dornbirn eine kostenlose Info-Veranstaltung zum Freiwilligendienst des Europäischen Solidaritätskorps (ESK) statt.

Für ein halbes Jahr tauschte Jana Berchtold mal eben ihr Zuhause in Rankweil gegen die portugiesische Insel Madeira. Im Rahmen des ESK-Freiwilligendienstes führte sie dort Touristen über die Insel. „Ich bin mit wenigen Erwartungen und Vorstellungen nach Portugal aufgebrochen, wollte einfach ins Ausland, nach der Schule mal was erleben – und bin mit so viel mehr zurückgekehrt. Unvergessliche Momente und wunderschöne Erinnerungen, internationale Freundschaften und viel Erfahrung fürs Leben, große Ziele und neu entdeckte Leidenschaften füllten mein Gepäck“, berichtet Jana nach ihrer Rückkehr. Wer wie Jana neue Horizonte entdecken und dabei „viel übers Leben, die Leute und sich selbst“ lernen möchte, hat mit dem ESK-Freiwilligendienst die Gelegenheit dazu.