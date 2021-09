Millionenpleite: Montafoner Hotelbetreiber in Konkurs

Über die Cresta Hotel J. & P. Ganahl GmbH & Co KG in Tschagguns wurde ein Konkursverfahren eröffnet. Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf 1,9 Millionen Euro.

Über die Cresta Hotel J. & P. Ganahl Gesellschaft m.b.H. & Co KG in Tschagguns wurde am Landesgericht Feldkirch ein Konkursverfahren eröffnet, berichtet der KSV1870 Vorarlberg. Die insolvente Gesellschaft betrieb bis Oktober 2020 ein Hotel (CRESTA Hotel). Seither wurde jedoch keine Betriebstätigkeit mehr ausgeübt, wie es heißt.