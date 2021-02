Meusburger: Spatenstich für Büroneubau

Mit dem Spatenstich gab das Unternehmen Meusburger am Freitag den Startschuss für den Bau des neuen Bürogebäudes in Hohenems. Der Umzug der ersten 200 Mitarbeiter ist bereits für Februar 2022 geplant.

Umzug im Februar 2022

Das für die erste Bauetappe geplante Gebäude bietet Platz für insgesamt 250 Mitarbeiter. Der Einzug der ersten 200 Mitarbeiter erfolgt spätestens bis Ende Februar 2022. Das gesamte Investitionsvolumen für den zusätzlichen Meusburger Standort liegt bei rund 20 Millionen Euro. "Wir freuen uns, durch das neue Bürogebäude in Hohenems den Verbleib am Standort Vorarlberg langfristig sicherzustellen. Dank der positiven Entwicklungen der letzten Monate sowie der Möglichkeiten, die das Grundstück zukünftig noch bietet, blicken wir sehr optimistisch in die Zukunft", so Guntram Meusburger abschließend.