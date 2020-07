Melodisches Sonntagspicknick

Bürgermusik Götzis 1824 mit alternativen Musik Frühschoppen

Götzis. Die Freunde gepflegter Blasmusik haben es derzeit nicht leicht. So ziemliche alle Konzerte und Veranstaltungen mussten abgesagt werden. Genauso schwer haben es die verschiedenen Musikvereine landauf landab. Zwar wurde die Pflicht, der Probebetrieb durchwegs wieder gestartet, was aber fehlt ist die Kür: Ein Konzert vor Publikum. Zu groß ist weiterhin oftmals die Unsicherheit beim Publikum und ebenfalls die Verunsicherung seitens der Vereine hinsichtlich der Auflagen. Zeit also für erfinderische Köpfe, kreative alternative Ideen sind gefragt. Eine davon setzte die Bürgermusik Götzis 1824 rund um Obmann Michael Altenburger um und so lud man zum Musikpicknick auf den Spielplatz Moos direkt neben dem Götzner Feuerwehrhaus. Unter dem Motto „Ihr seid MIT ABSTAND das beste Publikum“, waren als Teil des Konzepts die Besucher angehalten ihre mitgebrachten Decken oder Picknickmöbel mit dem nötigen Abstand zum Nachbarn aufzustellen. Mit diesen einfachen Regeln stand dann einem gemütlichen Frühschoppen nichts im Wege. Die musikhungrigen Gäste hatten die jeweilige individuelle Verpflegung selbst mitgebracht und da war alles vertreten. Vom einfachen Frühstück, über das ausgiebige Brunch bis hin zu so manchem der am mitgebrachten mobilen Grill, gleich auch das Mittagessen frisch zubereitete. Auffällig viele Vertreter benachbarter Musikvereine waren gekommen, um sich ein Bild zu machen und die Freunde der Bürgermusik zu unterstützen. Diese sorgte bei Traumwetter im Wechselspiel mit dem vereinseigenen Jugendblasorchester für die musikalische Unterhaltung und somit für einen perfekten unterhaltsamen Vormittag. CEG