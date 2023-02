"Also die Lebensmittel machen mittlerweile schon einen sehr beträchtlichen Teil aus", erklärt Arnoldi gegenüber VOL.AT. Das Wohnen selber sei teurer geworden. Bei Lebensmitteln müsse man nun auch "ein großes Stück mehr" Geld einplanen.

"Es ist nicht so, dass man nicht durchkommt"

Nach ihrer Karenz machte Christina Arnoldi eine Bildungskarenz, sprich sie bekam 60 Prozent ihres vorherigen Lohnes. Zudem arbeitet sie jetzt einen Vormittag die Woche geringfügig, ihr Freund Vollzeit. Ohne ihre Einkünfte ginge es laut ihr schwerer: "Es ist nicht so, dass man nicht durchkommt, aber du musst natürlich mehr überlegen und mehr schauen, kann ich das jetzt noch kaufen?", verdeutlicht sie.

Wöchentliche Planung

"Meistens überlege ich mir für die ganze Woche, was ich gerne kochen würde", erklärt die junge Mutter im Gespräch mit VOL.AT. "Ich gehe auch oft in zwei verschiedenen Läden", verrät sie. Etwa in einen großen Supermarkt und zum Diskonter. Sie achtet zudem auf Newsletter und Aktionen.