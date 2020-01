MedKonkret: Neue Gelenke – Neues Leben

Schnell wieder auf die Beine kommen: Neues OP-Management bei Gelenksersatzeingriffen bringt Patienten viele Vorteile.

Flotten Schrittes und mit einem zufriedenen Lachen im Gesicht defilierte der 71-Jährige an den MedKonkret-Besuchern vorbei. Am Freitag erst hatte er ein neues Hüftgelenk bekommen, am Dienstag marschierte der Patient schon beim MedKonkret auf, und am Mittwoch durfte er das Spital bereits wieder verlassen. Solche Erfolgsgeschichten sollen an der Abteilung für Orthopädie und Traumatologie im LKH Feldkirch künftig öfter geschrieben werden.