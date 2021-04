Medienrückgabe außerhalb der Öffnungszeiten

Bregenz (BRK) Die Stadtbücherei Bregenz bietet ihren Kundinnen und Kunden ab sofort einen erweiterten Service für die Medienrückgabe. Durch eine neu installierte Medienrückgabebox besteht nun auch die Möglichkeit, ausgeliehene Medien außerhalb der Öffnungszeiten zurückzubringen.

Morgens vor der Arbeit noch schnell ausgeliehene Bücher abgeben? Gleich am Wochenende einen gerade angesehenen Film retournieren? Dank der neuen Rückgabestation der Stadtbücherei Bregenz ist das ab sofort in der Stadtbücherei (Gerberstraße 4) möglich. Medien können dort außerhalb der Öffnungszeiten einfach und schnell zurückgegeben werden – und das rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche.