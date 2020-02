Medaillen Jubel in Fraxern

Karate Ass Hanna Devigili (16) holte sich Junioren EM-Bronze

Fraxern. Eine Medaille bei einer Europameisterschaft ist an sich für das beschauliche Fraxern etwas mehr als Außergewöhnliches. Dank der 16-jährigen Hanna Devigili hat sich aber in den letzten zwei Jahren dann doch aber so etwas wie ein kleiner Medaillenregen eingesetzt. Gewann die Schülerin vor 2019 Gold in der Jugendklasse, reichte es dieses Jahr bei den Europameisterschaften der Junioren in Ungarn für den dritten Platz und damit verbunden für die Bronzemedaille. Die Karate Gene wurden Devigili quasi mit in die Wiege gelegt, Vater Daniel der auch gleichzeitig als einer der Trainer der Sportgymnasiastin fungiert, war selbst 19-facher Staatsmeister und krönte sich 1994 sogar zum Weltmeister. Der stolze Vater betonte dann im Zuge eines Empfangs im Jakob Summer Saal die außergewöhnliche Leistung seiner Tochter. Das Feld bei solch internationalen Turnieren erweise sich Jahr für Jahr als äußert kompakt und ausgeglichen, so benötigte der erfolgreiche Karateka selbst in der ersten Runde etwas Glück, um sich nicht all zu schnell vom Wettkampf zu verabschieden. Auch die Vorbereitung auf die EM war alles andere als ideal verlaufen, eine Gehirnerschütterung zwang die 16-jährige zu einer sechswöchigen Trainingspause. Am Ende stand dann aber die verdiente Belohnung in Form der Bronzemedaille und die wurde in Fraxern gemeinsam angestoßen, wobei die Bürgermusik Fraxern für die musikalische Umrahmung sorgte. Neben Familie, Trainer und verschiedene Wegbegleiter hatten auch zahlreiche Fans ihren Weg zu der Feier gefunden und feierten den Fraxner Fixstern am Sporthimmel. CEG