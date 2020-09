Maxi Taucher zum Tourchampion gekürt

Der Hohenemser Maximilian Taucher sicherte sich den Gesamtsieg bei der „Wheelchair Tennis Tour Austria“.

Bei Kaiserwetter wurden am vergangenen Wochenende in Bad Ischl die Champions der “Wheelchair Tennis Tour Austria” ermittelt. Während sich in der Kategorie “Pro Tour Einzel” Österreichs „Urgestein“ Martin Legner den Titel sicherte, war es in der Hobby-Konkurrenz bis zuletzt spannend und knapp. Dabei verlief es für den erst 12-jährigen Vorarlberger Maximilian Taucher am ersten Turniertag noch nicht richtig nach Wunsch. Im „Consolation Bewerb“ am Sonntag spielte sich „Maxi“ dann aber mit einer hervorragenden Leistung bis ins Finale und konnte dies am Ende auch klar mit 6:3 und 6:2 für sich entscheiden. Damit war dem Emser auch der Gesamtsieg bei der „Hobby Tour Austria“ nicht mehr zu nehmen und der neue Tourchampion zeigte sich hocherfreut: „Großer Dank an dieser Stelle auch an meinen Trainer Oliver Baltzer für die immer wieder optimale Vorbereitung“, so Maximilian Taucher. MIMA