Massentest-Ranking: So viele Anmeldungen gibt es in Ihrer Gemeinde

In Vorarlberg haben sich bisher 72.000 Personen zu den am Wochenende stattfindenden Corona-Massentests angemeldet.

In Vorarlberg werden am Wochenende in 80 Teststationen von 7.00 bis 17.00 Uhr Corona-Tests durchgeführt. Innerhalb einer Stunde kann das Ergebnis per SMS oder telefonisch (Tel. 05574/601-600) abgefragt werden.