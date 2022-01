Polizeieinsatz bei LH Wallner in Frastanz: Corona-Gegner wollten auf sein Grundstück stürmen

Am Mittwochabend kam es zu einem Polizeieinsatz an der Privatadresse von Landeshauptmann Markus Wallner. Das bestätigt die Polizei gegenüber VOL.AT.

Querdenker ändern Taktik: Spaziergang statt Demo

Mit sogenannten "Spaziergängen" versuchen Corona-Maßnahmengegner jüngst immer wieder die Exekutive zu überraschen und das Versammlungsrecht zu umgehen. Am Mittwoch hatte die Polizei in Frastanz allerdings Kenntnis von den Plänen der Demonstranten erlangt und war mit etlichen Beamten bei der nicht angemeldeten Versammlung vor Ort.

Privatadresse von Wallner als Ziel

Polizei verhindert Eindringen auf das Grundstück von Wallner

Radikalisierung der Querdenker Proteste

Während in der Vergangenheit bereits Politiker in Deutschland mit Fackelaufmärschen und Protesten an ihren Privatadressen konfrontiert waren, scheinen sich nun offensichtlich auch verschiedene Teile der Vorarlberger Querdenker-Szene immer mehr zu radikalisieren. In den einschlägigen Foren finden sich hierbei neben derartigen Aufrufen auch vermehrt mehr oder weniger indirekte Gewaltandrohungen.