Mann erstach Frau und Tochter (2): Auch Baby tot

Nach der Bluttat am Sonntag in Kottingbrunn bei der ein 31-jähriger Österreicher mit türkischem Migrationshintergrund seine 29-jährige Ehefrau und die zwei Jahre alte Tochter erstochen haben soll, ist nun auch der elf Monate alte Sohn tot.

Das Baby starb am Montag in den Morgenstunden im SMZ-Ost in Wien, teilte die Polizei mit. Der Bub war mit schwerer Atemnot ins Spital geflogen worden, er hatte keine Stichwunden aufgewiesen. Auslöser dürften Beziehungsprobleme mit der Ehefrau gewesen sein. Die 29-Jährige starb ebenso durch Messerstiche wie die zwei Jahre alte Tochter.

Wollte er Baby ersticken?

Wie der "kurier" aus Ermittlerkreisen erfahren haben will, "gab es schon des Längeren Streit in der Beziehung. Anscheinend spielte die Ehefrau mit dem Gedanken, sich von ihm zu trennen." Der 31-jährige wollte dies auf keinen Fall zulassen, wie das Blatt ausführt. Sonntagfrüh sei die Situation dann eskaliert: Während eines heftigen Streits soll er seine Frau mit zahlreichen Messerstichen niedergestochen haben - uns als ihm klar geworden sei, dass er für seine Tat ein ganzes Leben ins Gefängnis gehen müsse, konnte er den Gedanken nicht ertragen, dass seine Kinder im Heim aufwachsen müssten. Also habe er auch die zweijährige Tochter getötet. Den Säugling habe er versucht zu ersticken und anschließend den Notruf gewählt, in der Annahme, dass auch der bereits tot sei.